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gelişmeleri CANLI-GÜNCEL rakamlar: Altın fiyatında düşüş... 9 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Uzun bir süredir yükseliş yaşayan gelen haberi ile beraber sürpriz bir düşüş yaşadı. Koronavirüs salgını sürecinde yukarı yönlü seyreden sarı metalin geçtiğimiz gün geride kalan ilk işlem gününde yaşadığı düşüşle çeyrek altının 602 TL civarında seyrettiği gözlemlendi. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar konuya ilişkin "9 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorularına yanıt ararken analist değerlendirmelerinde altının önümüzdeki günlerde düşüşünün süreceği ifade edilmişti. İşte tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:08 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri CANLI-GÜNCEL rakamlar: Altın fiyatında düşüş... 9 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

haberleri… Serbest piyasalardan gelen bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz gün sürpriz bir düşüş gözlemlenen bugün de vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda analistlerin değerlendirmelerinde uzun süredir yukarı yönlü seyreden altının alış ve satış fiyatlarında ilerleyen günlerde ciddi bir düşüş yaşayacağı öngörülmüştü. Bu durumla beraber yatırımcılar "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna canlı ve güncel yanıtı aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika haberleri…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ! TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ikinci işlem gününde binlerce vatandaş altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Uzun süredir yukarı yönlü seyrini sürdüren sarı metalin geçtiğimiz gün yaşadığı düşüşle beraber gram 369 TL, çeyrek ise 601 TL civarı gözlemlendi. İşte güncel ve canlı altın fiyatları…

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri CANLI-GÜNCEL rakamlar: Altın fiyatında düşüş... 9 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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