Altın fiyatları son dakika gelişmeleri CANLI-GÜNCEL rakamlar: Altın fiyatında düşüş... 9 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri… Serbest piyasalardan gelen bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz gün sürpriz bir düşüş gözlemlenen altın fiyatları bugün de vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda analistlerin değerlendirmelerinde uzun süredir yukarı yönlü seyreden altının alış ve satış fiyatlarında ilerleyen günlerde ciddi bir düşüş yaşayacağı öngörülmüştü. Bu durumla beraber yatırımcılar "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna canlı ve güncel yanıtı aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika haberleri…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ! TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ikinci işlem gününde binlerce vatandaş altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Uzun süredir yukarı yönlü seyrini sürdüren sarı metalin geçtiğimiz gün yaşadığı düşüşle beraber gram 369 TL, çeyrek ise 601 TL civarı gözlemlendi. İşte güncel ve canlı altın fiyatları…