Banka kartında hesap numarası nerede yazar? Hesap numarası banka kartının neresinde, hangi yüzünde olur?

Banka kartının üzerinde hesap numarası yer alıyor. Kartın neresinde, ön yüzünde mi arkasında mı, banka kartının üzerindeki hangi sayılar hesap numarasıdır gibi birçok soru merak ediliyor. Birisi size para gönderecek ama siz hesap numaranızı kartın üzerinde bulmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hangisinin hesap numarası olduğunu aslında bankaya göre farklı yöntemlerle öğrenmek mümkün. İşte banka kartında hesap numarası nerede yazar sorusunun ayrıntılı yanıtı…

HESAP NUMARASI ÖĞRENME

Bir bankaya hesap açtırmak için başvuru yaptığınızda size sözleşmeler imzalatarak adınıza kayıtlı banka hesabı açılır. Bu hesap genelde vadesiz hesaplardır. Yani para gönderebilir, para alabilir ayrıca kartın sunmuş olduğu diğer avantajlardan da faydalanabilirsiniz. Size verilen banka kartının üzerinde numaralar yer alır. Bu numaralar kimlik kartı numarası gibi kişiye özgü numaralardır. Banka işlemlerinizi yapmak için bu numaralara ihtiyacınız vardır. Hesap numarasını biliyorsanız size para gönderecek olan kişiye numaraları göndererek hesabınızdan paranızı çekebilirsiniz. Banka kartının üzerinde hesap numarası öğrenmek için yapmanız gerekenleri hazırladık. İşte hesap no öğrenme…

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BANKA KARTINDA HESAP NUMARASI NEREDE YAZAR?

Bankadan bankaya değişerek hesap numaraları kartın üzerinde yer alır ya da almaz. Eğer kartın üzerinde hesap numarası yer almıyorsa ilgili bankanın müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz. Banka kartlarının üzerinde 16 haneli rakamlar yer alır. Genelde bunlar 4-4-4-4 şeklinde sıralanmıştır. Bunlar kartınızın numarasıdır. Bu numaraların altında da müşterinin isim ve soy isim bilgileri yer alır. Bu bilgilerin yanında ya da altında TR ile başlayan bir IBAN kodu yer almaktadır. 26 haneli IBAN rakamlarının açılımı şu şekildedir:

TR ülke kodudur. TR'den sonraki iki rakam kontrol basamaklarıdır. Daha sonra gelen 5 haneli rakam banka şube kodudur. Daha sonra gelen 0 rezerv alandır. Banka kartının üzerindeki hangi sayılar hesap numarasıdır sorusunun yanıtı da ondan sonraki 12 haneli ise hesap numarasıdır. Bu bilgiler bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.

Ziraat Bankasında genellikle 0897- 12345678 - 5001 - 5002 şeklinde olanlar hesap numarası olarak bilinir.

Halkbank genellikle 1111 - 11111111 şeklinde olanlar hesap numarasıdır.

İş Bankasında 4+7 şeklinde hesap numarası bulunmaktadır.

Akbank hesap numarası ise genellikle IBAN kodu yer almaktadır.

Garanti Bankası kartının üzerinde hesap numarası bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ NUMARASI İLE HESAP NUMARASI AYNI ŞEY Mİ?

Kartın üzerinde yer alan bilgilerden biri de müşteri numarasıdır. Çoğu tüketici bunu hesap numarası olarak algılar. Fakat bu sizin hesap numaranız değildir. Müşteri numarası aynı kimlik numarası gibi o bankanın müşterisi olduğunuza ve size özel üretilen kod anlamına gelir. Müşteri numaraları banka şubelerinde, bankacılık işlemlerinde ve internet şubesine giriş için kullanılan koddur. Bu numaralarla havale, EFT işlemi gerçekleştiremezsiniz. Detaylı bilgiler için ise ilgili bankanın müşteri temsilciliği ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.

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