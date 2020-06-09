Bir haftada 3 bin ev satıldı

Gayrimenkul sektörü arka arkaya başlayan kampanyalarla tarihi günler yaşıyor. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan faiz indirimi hamlesinin hemen ardından Emlak Konut GYO'nun 26 projesindeki iki yıl ödemesiz 'Hayallerini erteleme Türkiye' kampanyasıyla vatandaşın ertelediği talep harekete geçti. Satış ofislerinde gece 02.00'ye kadar konut satışının yapıldığı kampanyada 1 haftada 3 milyar 500 milyon lira değerindeki 3 bin bağımsız bölüm satıldı. Vatandaşın ev alma iştahını gören sektör temsilcileri de kampanyaya katılma kararı aldı.Geçen hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen sektör temsilcileri kampanyaya dahil olma taleplerini iletti. Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "GYODER, KONUTDER, İNDER temsilcileri oradaydı. Genel çerçevede görüştük, sorunlarını dinledik. Kampanyaya dahil olmak istiyorlar. İsteyen istediği gibi dâhil olabilir, engel bir durum yok. Kampanya tüm sektöre yayıldığı zaman, ciddi talep olacak. Hem sektöre hem de istihdama katkı sağlayacak" diye konuştu.Bakan Kurum, toplantının detaylarını söyle anlattı: "Tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Müteahhitlerimiz de biraz yorulmuş ürkmüş bir pozisyondalar, onları cesaretlendirdik. Güven aşıladık. Onlara bir komisyon kurduk. Bu ve bundan sonraki döneme ilişkin talepleri, ihtiyaçları neyse bakan yardımcımız başkanlığındaki komisyona iletecekler. Komisyonda sektör ve bakanlık temsilcileri yer alacak. Tüketici yasasıyla ilgili, bankalarla ilgili talepleri var. Hem vatandaş tarafını hem yüklenici tarafını düşünmek durumundayız. Onu da anlattık kendilerine. Öyle bakıp çalışmaları yapacaklar. Biz de bunun takipçisi olacağız."Bakan Murat Kurum, sektör temsilcilerine projelerde yerli-milli malzeme kullanılması gerektiğini, farklı projelere de girmeleri gerektiğini söylediklerini ifade ederek, otopark ihtiyacıyla alakalı çok güzel bir proje lansmanı yapacaklarını, sektörden pandemi dönemiyle ortaya çıkan 'kargo odası' gibi tekliflerin geldiğini kaydetti. Kurum, "İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte gidip orada katlı otopark şekliyle belli alanlarda yapacağız. Bunlar özel otopark mantığında halkın ihtiyaçlarını giderecek otoparklar olacak. Bunun dışında yaşlı nüfusun arttığını, bakım evlerine ihtiyacın çoğaldığını, bu projeleri yapmaları gerektiğini söyledik" şeklinde konuştu.Konut sektöründeki fırsatın 2001'deki gibi olduğunu belirten Bakan Kurum, doğru çalışan firmalar için stok eritme fırsatı olduğunu ifade etti. Kurum, kamu bankları ve Emlak Konut'un başlattığı konut kampanyaları sonrası haksız zam yapan fırsatçılara ilişkin de şu uyarıyı yaptı: "Vatandaşımız bize bildirirse bunun takibini yaparız. Biz bu çatı altına girenlere müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması açıkçası bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil."