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Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Türkiye’de 12 milyonun üzerinde emekli, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak maaş artışında en önemli etken ise son 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte, emekli maaşı zam tahminleri de belli olmaya başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 9.6.2020 10:57 ABONE OL
Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli, Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alan emeklilerin, maaş artışındaki en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzdelik olarak alacakları zam miktarı belli oluyor. Şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda, zam 4.57 olurken, maaşlarda 275 TL'lik artış göründü.

Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

EN ÇOK 6 BİN 304 TL

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.

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Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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