İlk yurtdışı uçuş KKTC’ye

VIRÜS salgını sonrasında kapanan dış hat uçuşları başlıyor. Türk Hava Yolları (THY) ilk seferi 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacak. İkisi İstanbul Havalimanı'ndan, biri Sabiha Gökçen'den, üçü Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, biri de Antalya Havalimanı'ndan olmak üzere 7 sefer düzenlenecek. Tüm seferlerde doluluk oranları maksimum düzeye çıktı. Aynı gün uçuş yapılacak Bahreyn'e ise İstanbul Havalimanı'ndan saat 14.50'de sefer düzenlenecek. Katar- Doha, Yunanistan-Atina ve Bulgaristan-Sofya seferleri de 12 Haziran'da düzenlenecek. 15 Haziran'dan itibaren de Avrupa ülkelerinin birçoğuna seferler başlayacak. 15 Haziran itibarıyla; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan seferleri yapılacak. 20 Haziran'dan itibaren Hollanda ve Kazakistan'a seferler başlayacak. 22 Haziran itibarıyla Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'dan sonra Belçika uçuşları olacak. Yurtdışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nde kayıt altına alınacak.