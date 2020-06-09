Kredi faiz indirimi sonrası SON DAKİKA gelişmesi! Taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Hem sıfır daireler için hem de ikinci el daireler için kredi faiz oranları güncellendi. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın dışında Vakıf Katılım Bankası ile Ziraat Katılım Bankası da kredi indirimi yapan bankalar arasında yer aldı. Maddi anlamda piyasayı canlandıran taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi hakkında son dakika detayları da belli oluyor. Konut kredisi geri ödeme tablosu ile ilgili son detayları haberimizde bulabilirsiniz. Konut kredisi özelinde sıfır daireler için 12 ay geri ödemesiz faiz oranı %0.64 olarak açıklanırken, ikinci eller de bu oran %0.74 oldu.

KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

100 bin TL konut kredisi çekerseniz, ilk 12 ay geri ödeme yok. 180 ay vade ile birlikte aylık 1.019 TL ödemiş olacaksınız. Toplam geri ödemeniz ise 171.184 TL olacak.

TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME!

50 bin TL taşıt kredisi çekerseniz ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. Vade 60 ay olursa, aylık ödemeniz 1.253 TL olacak. Toplam ödemeniz 67.647 olacak.