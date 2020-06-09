Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kredi faiz indirimi sonrası SON DAKİKA gelişmesi! Taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

sonrası gelişmesi! Taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüsün maddi etkilerini azaltmak için hayat geçirilen sosyal hayatı destek kredi paketi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Vatandaşlar sonrası, başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranları ile birlikte emlak piyasası da oldukça canlandı. Taşıt ve konut , geri ödeme planı hakkındaki gelişmelerini özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz. Taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:23 Son Güncelleme: 9.6.2020 07:24 ABONE OL
Kredi faiz indirimi sonrası SON DAKİKA gelişmesi! Taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Hem sıfır daireler için hem de ikinci el daireler için güncellendi. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın dışında Vakıf Katılım Bankası ile Ziraat Katılım Bankası da kredi indirimi yapan bankalar arasında yer aldı. Maddi anlamda piyasayı canlandıran taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi hakkında detayları da belli oluyor. ile ilgili son detayları haberimizde bulabilirsiniz. Konut kredisi özelinde sıfır daireler için 12 ay geri ödemesiz faiz oranı %0.64 olarak açıklanırken, ikinci eller de bu oran %0.74 oldu.

KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

100 bin TL konut kredisi çekerseniz, ilk 12 ay geri ödeme yok. 180 ay vade ile birlikte aylık 1.019 TL ödemiş olacaksınız. Toplam geri ödemeniz ise 171.184 TL olacak.

TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME!

50 bin TL taşıt kredisi çekerseniz ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. Vade 60 ay olursa, aylık ödemeniz 1.253 TL olacak. Toplam ödemeniz 67.647 olacak.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz indirimi sonrası SON DAKİKA gelişmesi! Taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA