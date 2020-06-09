Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten "tek tıkla" ulaşılabilecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 'ten "tek tıkla" ulaşılabilecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren uygulama hayata geçti. Başkanı , Kapısı üzerinden ulaşabileceği yeni "Araçlarım" hizmetiyle vatandaşların hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyebileceğini, bunlara ilişkin ödeme işlemlerini yapabileceğini bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.6.2020 17:45 Son Güncelleme: 9.6.2020 17:47 ABONE OL
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten tek tıkla ulaşılabilecek

Yapılan çalışmayla önemli bir kolaylık sağlanacağını anlatan Koç, bu kapsamda vatandaşların, araçlarıyla ilgili farklı kurumlarca yürütülen hizmetlere e-Devlet'te yer alacak "Araçlarım" bölümü üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğini vurguladı.

Koç, e-Devlet'ten araçlara ilişkin yapılan sorgulama verilerine değinerek "Araç plakasına yazılan cezalara yönelik sorgulama 83 milyondan fazla, araç sorgulama işlemi yaklaşık 25 milyon, HGS hesap bilgileri sorgulama işlemi de yaklaşık 18 milyon defa yapıldı. Yıl içerisinde yoğun olarak kullanılan bu hizmetlere artık tek bir noktadan ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.


TÜM ÖDEMELER KOLAYLIKLA YAPILABİLECEK

Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı altında kimlik doğrulamayla ulaşılabilen hizmetlerin de artık aynı sayfada görüntüleneceğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, 'Araçlarım' hizmetiyle hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek bunlara ilişkin ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ödeme işlemleri için özel bir hizmet sayfası da hazırlandı. Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm raporlarını inceleyebilecek. Artık 'Araçlarım' sayfasında gözüken tüm ceza ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek."

Öte yandan birbirleriyle alakalı hizmetler için de benzer hizmet sayfalarının geliştirileceğine dikkati çeken Koç, e-Devlet kullanımının her geçen gün daha pratik ve etkin olmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Koç, 5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda her geçen gün yeni hizmetleri etkin kılarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin en değerli markası açıklandı! Bakın zirvede hangi şirket var?
Son dakika: Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu! Ücretsiz izin 3 ay daha...
Son dakika: Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu! Ücretsiz izin 3 ay daha...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten "tek tıkla" ulaşılabilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA