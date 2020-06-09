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Sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim

Giriş Tarihi: 9.6.2020 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
TÜRK Hava Yolları (THY), salgında büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak. THY'nin tüm uçuşlarında ve bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. Kampanyaya katılan sağlık çalışanları, 8 Haziran- 1 Ağustos'ta satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020-31 Mayıs 2021'de yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecek. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Kovid- 19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakârlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik" dedi.
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Sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
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