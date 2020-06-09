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Son dakika: harcamalarında taksit sayısı artırıldı

Son dakika haberi... : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 18:50 Son Güncelleme: 9.6.2020 18:54 ABONE OL
Son dakika: Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
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Son dakika: Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
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