Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kâğıthane’de incelemelerde bulundu

Kâğıthane'deki çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den bilgi alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada gazetecilere açıklama yaptı. Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümü için tüm belediyelerimizle beraber seferber halindeyiz. Hem İstanbul'umuzda hem de Türkiye'nin her ilinde bir kentsel dönüşüm projesi yapmak üzere kararlılıkla projelerimizi devam ettiriyoruz' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz nisan ayında biliyorsunuz Kâğıthane ilçemizde istinat duvarının kayması sebebiyle yıkılan bina vardı. Bu arkada görülen iş makinesinin görüldüğü alandaydı. Hemen o gün burada seferber olmak suretiyle Kâğıthane Belediyemizle birlikte bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. Bu süreç çerçevesinde etrafındaki 123 binayı risk tespitini yapmak suretiyle, 34 bin metrekarelik alanda gerçekten örnek diyebileceğimiz bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. İşte projemizin görseli. Az katlı yatay mimari esaslı, gerçekten yöresel değerleri taşıyan içinde her türlü sosyal imkânı olan, insanlarımızın burada mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi başlattık. Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de ağustos ayında vatandaşlarımıza bu projemizi teslim etmiş olacağız' diye konuştu.

Bakan Kurum'a ziyaretinde eşlik eden Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin destekleri için kendisine teşekkür etti. Başkan Öztekin, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı park ve yeşil alan çalışmalarının projelerini de Bakan Kurum ile paylaştı.