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Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor

Muğla'da bugüne kadar , ve Fethiye'de çok sayıda yapının yıkım işlemini gerçekleştiren Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Gökbel Mahallesinde dünyaca ünlü İztuzu sahili manzaralı imara aykırı olarak inşa edilen 34 yapının yıkım işlemine başladı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.6.2020 10:19 ABONE OL
Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor

Yıkım ekipleri, Gökbel Mahallesi ve Kargıcak koyunda yıkım gerçekleştirdi. Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Gökbel Mahallesinde imara aykırı olarak inşa edilen yapıların yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Yıkım işlemi Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğünden gelen uzmanların tespitleri doğrultusunda yapıldı.

Uydudan imara aykırı oldukları tespit edilen binaların yıkım işlemini ekipler, Ortaca Belediyesinin zabıta ekipleri ile jandarma gözetiminde kepçelerle yaptılar. Güvenlik amacıyla bölgede çok sayıda jandarma ekibi görev aldı.

Yıkım işlemi gerçekleştirilen yapıların tamamının "Yapı Kayıt" belgesinin iptal edildiği öğrenildi.

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Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor
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