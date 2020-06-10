Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor

Yıkım ekipleri, Gökbel Mahallesi ve Kargıcak koyunda yıkım gerçekleştirdi. Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Gökbel Mahallesinde imara aykırı olarak inşa edilen yapıların yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Yıkım işlemi Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğünden gelen uzmanların tespitleri doğrultusunda yapıldı.
Uydudan imara aykırı oldukları tespit edilen binaların yıkım işlemini ekipler, Ortaca Belediyesinin zabıta ekipleri ile jandarma gözetiminde kepçelerle yaptılar. Güvenlik amacıyla bölgede çok sayıda jandarma ekibi görev aldı.
Yıkım işlemi gerçekleştirilen yapıların tamamının "Yapı Kayıt" belgesinin iptal edildiği öğrenildi.Son dakika: Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye döndü Kaynanadan gelinine akılalmaz oyun! Sahte hamile raporu hazırlayıp...