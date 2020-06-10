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nedir? (TES) ne zaman yürürlüğe girecek?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan bir tanesi de Tamamlayıcı ile ilgili detaylar oldu. "Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022'de devreye sokacağız" açıklamasının ardından konu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Öte yandan; konu ile ilgili ayrıntıların Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da açıklanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu bağlamda; Emeklilik Sistemi nedir? ne zaman yürürlüğe girecek?

Giriş Tarihi: 10.6.2020 14:28 ABONE OL
Emeklilik Sistemi nedir? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ne zaman yürürlüğe girecek?

2.5 ay sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte pek çok yasağın kalkmasının ardından öte yandan Tamamlayıcı (TES) ile ilgili detaylar açıklandı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış hali olan Emeklilik Sistemi nedir? (TES) ne zaman yürürlüğe girecek?

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış hali olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TES ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, ne zaman yürürlüğe gireceğine dair detayları da verdi.

İşte Emeklilik Sistemi ile ilgili tüm detaylar!

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Emeklilik Sistemi nedir? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman yürürlüğe girecek?
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