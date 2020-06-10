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Hazine ve Maliye Bakanı , toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı , ’nin ": Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" toplantısına katıldı.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 17:42 Son Güncelleme: 10.6.2020 17:43 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi'nin "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" toplantısına katıldı.

Bakan Albayrak, "OECD Bakanlar Konseyi'nin 'İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar' başlıklı toplantısında, Türkiye'nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı
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