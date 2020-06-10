Hijyene yatırım

Normalleşme süreci kapsamında kapılarını açan AVM ve mağazalar, salgın tedirginliği yaşayan müşterileri için 'korona' yatırımları yapmayı ihmal etmedi. Rutin uygulamalar haline gelen kapıda ateş ölçümü, maske ve dezenfektan dağıtımı, sosyal mesafe şeritleri, çalışanlar için maske ve siperlik, kabin dezenfeksiyonu yanında sektör farklı yatırımlarla da ziyaretçi ve müşteri sayısını artırmayı hedefliyor.Vakko mağazalarını sadece bazı hastanelerde bulunan 'Nano Teknolojik Antimic Sistemi' ve UV lamba teknolojisi ile tüm departmanları ve kabinleri dezenfekte ederken, Boyner havayı UV-C filtreli cihazlarla temizliyor. Marka kabinlerinde ise, müşteri içeri girmeden tek tuş ile dezenfekte edebilen bir teknoloji yatırımı yaptı.Ürün hijyeni için nano sprey uygulamaya, kabinlerde ise temassız hizmete başladıklarını dile getiren Defacto CEO'su İhsan Ateş, "Kabindeki misafirimiz bir ürünün başka beden veya rengini denemek istediğinde hizmet butonuna basıyor. İstediği ürün sosyal mesafe kurallarında hızlıca ulaştırıyor. Temas minimuma iniyor" dedi. Güvende alışveriş için şu ana kadar 10 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını, yıl sonuna kadar rakamın 15 milyon TL'yi geçeceğini belirten Ateş, "Offline ile online mağazacılığı tek bir platformda topladık. Müşteriler fiziksel mağaza deneyimi yaşarken dijital alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.Koton, çocukları hijyen konusunda motive etmek amacıyla 'Tonton' isimli dezenfektan robotu üretti. Koton Kurucu Ortağı Gülden Yılmaz, cihazın tüm mağazalara yerleştirilmeye başladığını kaydetti.Kiğılı ise en önemli yatırımı hava temizliğine yaptı. Mağazalara Sağlık Bakanlığı onaylı cihazlar koyduklarını belirten Genel Müdür Hilal Suerdem, "Cihazlar havayı nemlendirerek üst solunum yolu tıkanıklığının giderilmesine yardımcı oluyor. İyonizer teknoloji havada bulunan tüm zararlı organizmaları suya hapsediyor" dedi.Hazır giyimde maske artık vazgeçilmez bir aksesuvar. Pek çok tekstilcinin talebi karşılamak için üretmeye başladığı tek kullanımlık maskede hammadde sıkıntısına çözüm olmak için kumaş üreticisi Mogul, hybrid teknoloji kullanarak bakteriyi yüzde 99.9'a varan oranda filtre edebilen mikrofilament kumaş geliştirdi. Mogul CEO'su Serkan Göğüş, "Geliştirdiğimiz mikrofilament kumaş, defalarca yıkandıktan sonra da kullanılabilme özelliğine sahip" dedi.Akbatı ve Akasya AVM, NASA'nın uzay istasyonlarında kullandığı teknolojinin benzerini kullanmaya hazırlanıyor. Akiş GYO Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Bu cihazlar havalandırma santrallerine ve asansörlere kurulacak" dedi. Asansörlerde kat yönlendirmelerinin ayak pedalları ile sağlandığını vurgulayan Durusoy, "Tuvaletlerde anlık kullanım sayısı takibi yapılıyor. Dijital ekranlar doluluk oranlarına göre gerekli yönlendirmeleri sağlıyor" diye konuştu.Zorlu Center ise, yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, ultraviyole teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptı. Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın, "UVC teknolojisini tüm klima santrallerimizde uygulayarak, hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Carousel AVM İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir, ortak kullanım alanlarında LED ekranlı elektronik sistemle sayım yapıldığını, kişi sayısı optimuma ulaştığında sistemin uyarı verdiğini belirtti. Demir, "Teması önlemek için misafirlerimiz el okuyucu ile temassız olarak asansör çağırılabilecek" dedi. Salgın döneminde 160 bin dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Demir, "İklimlendirme sistemimizle dış ortamdan alınan tüm hava F5-F7 dediğimiz özel filtrelerden ardından nem ve hava kalitesi sensöründen geçiyor" diye konuştu. Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu ise mağazalara yerleştirdikleri elektronik Lookbook'lar ile ürünlerin sanal ortamda görülebildiğini, bunun üretilecek ürünler için talep toplanması aşamasında fayda sağladığını kaydetti.