Piyasaların gözü burada! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Haziran FED faiz kararları açıklandı mı?

Küresel piyasaların gözü Haziran 2020 ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenirken en son açıklanan kararda Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Amerikan Merkez Bankası (FED yılın altıncı ayı olan Haziran 2020 faiz kararlarını bugün açıklayacak. Buna göre; FED faiz kararı ne zaman belli olacak? FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüm dünya piyasalarının gözü kulağı FED Faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Haziran 2020 FED faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama, piyasalar tarafından anlık takip edilecek. Buna göre FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

İşte tüm bilgiler…