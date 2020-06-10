Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasaların gözü burada! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Haziran FED faiz kararları açıklandı mı?

Piyasaların gözü burada! toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Haziran FED faiz kararları açıklandı mı?

Tüm dünyanın merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası () toplantısı için geri sayım başladı. Yurt içi ve yurt dışı piyasalar toplantının ardından açıklanacak olan faiz kararını merakla bekliyor. Her dönem belli tarihler aralığında yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı tüm dünya piyasalarını etkiliyor. Amerikan Merkez Bankası’nın Haziran ayı 2020 faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Buna göre; , saat kaçta? 2020 Haziran FED faiz kararları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 10.6.2020 11:19 Son Güncelleme: 10.6.2020 11:21 ABONE OL
Piyasaların gözü burada! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Haziran FED faiz kararları açıklandı mı?

Küresel piyasaların gözü Haziran 2020 ABD Merkez Bankası () kararına çevrildi. Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenirken en son açıklanan kararda Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Amerikan Merkez Bankası (FED yılın altıncı ayı olan Haziran 2020 faiz kararlarını bugün açıklayacak. Buna göre; ne zaman belli olacak? , saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüm dünya piyasalarının gözü kulağı FED Faiz toplantısına çevrilmiş durumda. açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama, piyasalar tarafından anlık takip edilecek. Buna göre FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

İşte tüm bilgiler…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasaların gözü burada! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Haziran FED faiz kararları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA