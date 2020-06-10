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Son Dakika Haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi oranı: Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Son Dakika Haberi: Koronavirüsü normalleşme süreci ile birlikte çeşitli ekonomi paketleri de uygulamaya alındı. Bu nedenle de en çok araştırılan konular arasında taşıt ve konut kredisi ile kredi oranlarındaki indirim yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketlerinden biri geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bunun hemen ardından ne kadar ve taşıt ile konut kredisi ödeme planı üç kamu bankası olan Vakıfbank, ve Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. İşte, konut kredisi ve tatil kredisi ile ilgili merak edilenler!

Giriş Tarihi: 10.6.2020 15:41 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Taşıt ve konut kredisi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bunun nedeni koronavirüsü normalleşme sürecinde açıklanan tatil, taşıt, konut kredisi ve kredi oranlarındaki indirim. Tatile çıkmak isteyen ya da taşıt ve konut almak isteyen vatandaşlar kredi hesaplama ve üç kamu bankası olan Ziraat Baankası, ve Vakıfbank tarafından açıklanan indirim miktarını araştırıyor. Peki, 2020 taşıt ve konut kredisi için kredi faiz oranları ne kadar, kaç TL?

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİNDE REKOR FAİZ İNDİRİMİ

Sıfır ve ikinci el konutlar için kredi faiz oranları düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber dün geldi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;

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Son Dakika Haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
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