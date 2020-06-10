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| Bakanı müjdeyi verdi: Elektronik ortamda yapılabilecek

Bakanı 'dan ticarette dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklaması geldi. Pekcan, "Bakanlığımızın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz. üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulaması ile şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek." dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.6.2020 12:31 Son Güncelleme: 10.6.2020 12:42 ABONE OL
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: Elektronik ortamda yapılabilecek

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek.." açıklamasında bulundu.

Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bakanlığımızın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz.

MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulaması ile şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek.

Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek.

Diğer taraftan anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: Elektronik ortamda yapılabilecek
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