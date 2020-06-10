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Turizmde karta 18 ay taksit

Giriş Tarihi: 10.6.2020 ABONE OL
Turizmde karta 18 ay taksit
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. Karara göre ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi. BDDK'nın kararında şöyle denildi: "Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ANKARA
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Turizmde karta 18 ay taksit
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