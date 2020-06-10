Türkiye Varlık Fonu ‘maden holdingi’ kuruyor

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, Fon'un yaklaşık 20 değerli madeni aldığını belirterek, "Türkiye'nin büyük bir maden holdingini oluşturmak için çalışmalara başladık" açıkladı. Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonu'nun 2018 yılı mali tablolarıyla ilgili denetim raporlarının sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Sönmez, dünyadaki varlık fonlarının değerinin 8 trilyon dolar, 2018 konsolide denetimine göre Fon'un sermaye toplamının ise 33 milyar dolar olduğunu bildirdi. Fon'un daha çok Singapur ve Malezya'daki modele benzediğini kaydeden Sönmez, "Türkiye Varlık Fonu daha emekleme dönemini yeni bitirmiş, büyümeye doğru adım atmakta olan bir fondur" dedi.