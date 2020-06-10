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’nin en değerli markası

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.6.2020 ABONE OL
Türkiye’nin en değerli markası THY
Marka değerleme ve strateji danışmanlığında dünyanın önde gelen bağımsız kuruluşlarından olan Brand Finance, 2020 değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin tüm sektörlerde "En Değerli Markası" ilân edildi. Geçen yıllarda da bu unvana lâyık görülen THY, bir kez daha ilk sırada yer almış oldu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bu toprakların bayrak taşıyıcı havayolu ve en bilinen küresel markası olarak, bu unvanların layığını gereğince taşımaya devam edeceğiz" dedi. Ziraat Bankası da THY'nin ardından, Türkiye'nin en değerli ikinci markası oldu. THY'yi Twitter hesabından tebrik eden Ziraat Bankası, "Tek rakibimiz THY" ifadesini kullandı.
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Türkiye’nin en değerli markası THY
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