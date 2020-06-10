Üretime ve ticarete 10 yıl faiz desteği

Cumhurbaşkanı kararıyla üretimi artıracak, teknoloji ihracatına katkı sunacak, sanal ticareti güçlendirecek destek paketi dün devreye girdi. İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren, döviz kazandıran, ileri teknoloji ve katma değeri yüksek mal üreten sektörlerde faaliyet gösterenlere 15 bin liraya kadar personel ve 75 bin dolara kadar da kira desteği verilecek. Sanal ticarete de destek sağlanacak.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri modeliyle işletici firmalara yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceklerini söyledi. Pekcan, Türkiye'nin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacaklarını ifade etti. Pekcan, "Bu teşvik ve desteklerin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi.Destek paketine göre, ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin dolar destek sağlanacak. Bölge işleticilerinin bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları verilecek destek yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 75 bin dolar olacak. Kullanıcılar bu teşviklerden ayrı ayrı en fazla 5'er yıl yararlanacak. Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullanacakları azamı 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan kredilere destek verilecek.SANAL ticaret heyeti ve sanal fuar katılımlarına 50, sanal fuar organizasyonlarına 100 bin dolara kadar destek verilecek. Sanal ticaret heyeti ile sanal fuar katılım faaliyetlerine yüzde 50 oranında faaliyet başına 50 bin dolara kadar, sanal fuar organizasyonlarına destek de yüzde 50 oranında faaliyet başına 100 bin doları bulacak. Karar, Türkiye'de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayımcılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile bu sektördeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsıyor.