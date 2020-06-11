Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi: Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında ise son 6 aylık enflasyon rakamları etkiliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 6.49'luk bir zam alan, emeklilerin ilk 6 aylık enflasyon ortalaması da belli oluyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları ise Temmuz ayında yapılacak zam için fikir oluşturmaya başladı. Peki, Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında ilk 6 aylık enflasyon rakamları etkili olacak. Şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda yaşanacak maaş artışının yüzde 4'ün üstüne çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İşte detaylar;