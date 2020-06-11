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maaşları ile ilgili haberi: Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

’de 12 milyonun üzerinde , Temmuz ayında yapılacak zam miktarını beklemeye koyuldular. Bilindiği üzere her yıl, emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Yapılan bu maaşa artışlarında en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Türkiye İstatistiki Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayında yüzde 11.84 olarak açıklanan enflasyon rakamları, emekli maaşlarına yüzde 6.49 olarak yansımıştı. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları ise Temmuz ayında yapılacak zam için fikir oluşturmaya başladı. Peki, Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 11.6.2020 10:55 ABONE OL
Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi: Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında ise son 6 aylık enflasyon rakamları etkiliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 6.49'luk bir zam alan, emeklilerin ilk 6 aylık enflasyon ortalaması da belli oluyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları ise Temmuz ayında yapılacak zam için fikir oluşturmaya başladı. Peki, Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında ilk 6 aylık enflasyon rakamları etkili olacak. Şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda yaşanacak maaş artışının yüzde 4'ün üstüne çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İşte detaylar;

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Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi: Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?
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