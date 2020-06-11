KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? KOSGEB nitelikli eleman desteği ödemesi ne kadar?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafınca KOBİ'lere çeşitli destekler verilmeye devam ediyor. Bunlardan biri olan nitelikli eleman desteği ise ekonomik sebeplerden ötürü gerekli personeli alamayan işletmelere 3 yıl boyunca hibe vererek eleman maaşlarının ödenmesine destek sağlıyor. Öte yandan bu desteğe başvuruda bulunmak isteyen işletme yönetici ve sahipleri KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? merak ediyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından ekonomik nedenlerden ötürü temini gerekli personel alımı yapamayan işletmelere en fazla 2 personel olmak üzere 3 yıl süresince 50 bin Türk Lirası'na kadar hibe verilebilecek. Söz konusu destek sayesinde istihdam artışı ile işletme yönetici ve sahiplerinin rahatlaması bekleniyor. Destek kapsamında işletme sahibi yeni kurduğu işletme için 3 yıl boyunca personel maaşı ödenmesi noktasında KOSGEB'den destek talep edebiliyor.
KOSGEB'den nitelikli eleman destek hibesi talep etmek isteyen işletme sahipleri ilk olarak kurumun resmi internet sitesine girerek başvuru yapmalı ve işletmesini sisteme kaydetmelidir. Bu işlemlerin sonrasında KOSGEB beyannamesi eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Sistemde yazılı olan teslim edilmesi gerekli olan evrakları temin edip ardından KOSGEB müdürlüklerine beyan etmeleri gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin ardından belgeler teslim edilir ve nitelikli istihdam destek başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulur. İşletme sahibinin doldurmuş olduğu bu form KOSGEB yetkilileri tarafınca kontrol edilmek üzere sisteme kaydedilir. Böylelikle nitelikli eleman destek başvurusu yapılmış olur.
KOSGEB tarafından yapılan nitelikli eleman destek hibesinde en fazla 2 personel olmak üzere toplam 50 bin Türk Lirası yardım alınabilmektedir.
KOSGEB nitelikli eleman desteği ödeme miktarları başvuruda bulunulan ile göre değişiklik gösterebiliyor. Büyük özellikteki şehirlerden alınabilecek destek miktarı, küçük şehirlere oranla daha fazla miktarda olmaktadır.KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi 80 milyon lira faizsiz kredi desteği