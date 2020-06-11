KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? KOSGEB nitelikli eleman desteği ödemesi ne kadar?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafınca KOBİ'lere çeşitli destekler verilmeye devam ediyor. Bunlardan biri olan nitelikli eleman desteği ise ekonomik sebeplerden ötürü gerekli personeli alamayan işletmelere 3 yıl boyunca hibe vererek eleman maaşlarının ödenmesine destek sağlıyor. Öte yandan bu desteğe başvuruda bulunmak isteyen işletme yönetici ve sahipleri KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? merak ediyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından ekonomik nedenlerden ötürü temini gerekli personel alımı yapamayan işletmelere en fazla 2 personel olmak üzere 3 yıl süresince 50 bin Türk Lirası'na kadar hibe verilebilecek. Söz konusu destek sayesinde istihdam artışı ile işletme yönetici ve sahiplerinin rahatlaması bekleniyor. Destek kapsamında işletme sahibi yeni kurduğu işletme için 3 yıl boyunca personel maaşı ödenmesi noktasında KOSGEB'den destek talep edebiliyor.

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KOSGEB hibesinin süresi 3 yıl ile sınırlandırılmıştır. İstihdam edilen personel tam zamanlı çalışmak zorundadır. Personelin iş akdinin fesh edilmesi durumunda, söz konusu işletme destekten faydalanamaz. Yabancı uyruklu veya emekli olmuş kişiler çalışan olarak başvuruda bulunamazlar. İşletme sahipleri en fazla 2 personel istihdamı için destek talep edebilir. Nitelikli personelin destek başvurusu yapması sonrası en fazla 45 gün ardından istihdamı gerçekleşecektir. İstihdam edilecek personel 2 yıllık MYO, 4 yıllık yüksek okul yahut lisan – yüksek lisans eğitiminden mezun olma şartını karşılamalıdır. İstihdam edilen personellerin maaş ödemeleri şirket hesabı üzerinde personellerin maaş hesaplarına yatırılmalıdır. Alınacak personel son 1 yılda aynı işletme dahilinde çalışmış olmalıdır. Bir işletme sahibi 2 yıllık program süresince en fazla 4 kez başvuruda bulunabilir.

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB'den nitelikli eleman destek hibesi talep etmek isteyen işletme sahipleri ilk olarak kurumun resmi internet sitesine girerek başvuru yapmalı ve işletmesini sisteme kaydetmelidir. Bu işlemlerin sonrasında KOSGEB beyannamesi eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Sistemde yazılı olan teslim edilmesi gerekli olan evrakları temin edip ardından KOSGEB müdürlüklerine beyan etmeleri gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin ardından belgeler teslim edilir ve nitelikli istihdam destek başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulur. İşletme sahibinin doldurmuş olduğu bu form KOSGEB yetkilileri tarafınca kontrol edilmek üzere sisteme kaydedilir. Böylelikle nitelikli eleman destek başvurusu yapılmış olur.

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER?

SGK sigortalı hizmet dökümü,

İstihdam edilecek personellerin diploma örnekleri,

İstihdam edilecek personellerin maaş hesaplarının banka dekontları

SGK borcu yoktur yazısı,

Alınacak her personel için ücret bordrosu

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR?

KOSGEB tarafından yapılan nitelikli eleman destek hibesinde en fazla 2 personel olmak üzere toplam 50 bin Türk Lirası yardım alınabilmektedir.

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ HANGİ İLLERDE ALINABİLİYOR?

Erzincan,

Bartın,

Amasya,

Antep,

Trabzon,

Samsun,

İstanbul,

Çorum,

Artvin,

Afyon,

Nevşehir,

Malatya,

Bursa,

Çanakkale,

Yalova,

Sakarya,

Rize,

Eskişehir,

Adana

Kırşehir,

Hatay,

Kütahya,

İzmir,

Antalya,

KOSGEB nitelikli eleman desteği ödeme miktarları başvuruda bulunulan ile göre değişiklik gösterebiliyor. Büyük özellikteki şehirlerden alınabilecek destek miktarı, küçük şehirlere oranla daha fazla miktarda olmaktadır.

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