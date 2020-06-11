Manipülatörler SPK kıskacında

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirterek, "Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olanların haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz" dedi. Taşkesenlioğlu, SPK'nın denetim faaliyetleri çerçevesinde, "Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)" ve "İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi Suistimali)" kapsamında 2019'da 158 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uyguladığını, 159 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ve 72 kişi hakkında toplam 24 milyon 102 bin 387.86 TL tutarında idari para cezası tesis ettiğini kaydetti. Taşkesenlioğlu, "İlk beş ayda, 92 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandı. 43 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu" dedi. Taşkesenlioğlu, denetimlerden kaçmak için sosyal medya yerine mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyeliklerle insanları yanlış yönlendiren grupların da mercek altına alındığını söyledi.