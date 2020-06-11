Marmaray'da çifte güvenlik dönemi

2013'te yapımı tamamlanan Marmaray'da tarihi bir adım daha gerçekleşti. Projenin tüm haberleşme sistemi Onur Mühendislik AŞ. tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli raylı sistem projesi Marmaray'ın, komuta kontrol merkezlerinde kullanılan haberleşme ve kayıt sistemlerini üreten Onur Mühendislik AŞ Genel Müdürü Noyan Dede, yerli mühendislerle yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda tasarlayıp ürettikleri "OTC-IP2000 Ses Haberleşme Sistemi"nin Marmaray'da kullanılmaya başlandığını açıkladı.

SİSTEMİ 90 OPERATÖR KULLANIYOR

Tren ve metro operasyon yönetiminin tam kalbinde yer alan ve "Dispatcher Sistemi" olarak da adlandırılan sistemin, bu alanda ilk yerli çözüm olma unvanına sahip olduğunu anlatan Dede, "Halihazırda; Marmaray'da iki kontrol merkezi ve 43 istasyondaki tüm operasyonun yönetiminde, 90 operatör tarafından kullanılan sistem ile operatörler diğer operatörlerle, trenlerle, destek ekipleriyle ve istasyon kontrol personeli ile eş zamanlı olarak telli haberleşme kanalları ve telsiz sistemlerini kullanarak iletişim sağlayabiliyor. Ayrıca istasyon ve tren dahili anonslarının, acil durum çağrılarının ve trenlerdeki bazı temel sistemler ile yolcu bilgilendirme panoları yönetilebilirken, tren ile ilgili anlık bilgilerde takip edilebiliyor" dedi.

OPERATÖRLERİN TEDBİR ALMASINI SAĞLIYOR

Üretilen sistemin her türlü telsiz sistemleri, kontrol ve gözetleme sistemlerinin yanı sıra sinyalizasyon sistemleri ile de entegre edilebildiğine dikkat çeken Dede, sistemin yolcuların güvenle seyahat etmesi amacıyla operatörlerin gerekli tedbirleri almasına da katkı sağladığını vurguladı. Dede, haberleşme sisteminin demiryolları ve metro operasyon yönetiminde en son teknolojiyi kullanarak; bu alanda geliştirilen milli sistemler bütününde önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

KAMUYA YÜZDE 70 DAHA UCUZA MAL OLDU

Dede, yerli haberleşme sisteminin kamuya yurtdışı muadillerinden yaklaşık yüzde 70 daha ucuza mal olduğuna dikkat çekerek, "Aynı zamanda oluşturulan tüm bilgi birikimi ve teknolojinin kontrolü de ülkemizde kalmış oldu" dedi. Haberleşme sisteminin ihracı için bazı ülkelerle görüşmeleri de bulunduğunu anlatan Dede, yurtiçinde de ürünün Marmaray'ın dışında yaygınlaştırılması için görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.