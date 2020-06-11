Narenciye üreticilerine güzel haber!

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'in girişimleri sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı "Ani sıcaklık artışından kaynaklanan narenciye zararlarının TARSİM kapsamına alınması" için bir çalışma başlattı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, yaptıkları yazılı açıklamada Muğla'nın farklı ilçelerinde ani sıcaklık artışının mağdur ettiği çiftçilerin durumunu ilk günden beri takip ettiklerine işaret ederek, yazılı açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler:

BAKANLIK NEZDİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNULDU

"Ziraat Odaları, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve narenciye üreticilerimizden bize bu konuda ulaşan bilgiler doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk.

Girişimlerimiz sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı ani sıcaklık artışından kaynaklanan narenciye zararlarının TARSİM kapsamına alınması için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda ani sıcaklık artışının neden olduğu zararın TARSİM kapsamına alınması için bir yol haritası belirlenecek.

Ayrıca, Zararların Cumhurbaşkanlığı Afet Fonundan karşılanması için, oluşan zararların tespitine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne talimat verildi.Üreticilerimizin sorunlarının takipçisi olmaya devam ediyoruz."

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