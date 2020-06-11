Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanlardan yorumlar geldi!

Geçtiğimiz hafta düşüş ile başlayan ve aynı seyirde kapatan altının gram fiyatı bu hafta ise yükselişe geçti. Altın kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar da güncel ve anlık rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Öte yandan uzmanların altın düşer mi, artar mı soruları ile ilgili yaptıkları son dakika açıklamaları merakla takip ediliyor. Bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durumu bu başlık altından canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

11 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı bugün de yükselişte! Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatındaki son durumu anbean buradan takip edebilirler.

GRAM, ÇEYREK, BİLEZİK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Altın kurundaki hareketlenme vatandaşların da merakını arttırıyor. Yükselişe geçen gram altın 377 TL'den satılıyor.

İşte güncel altın fiyatları;