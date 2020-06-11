Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanlardan yorumlar geldi!

Son Dakika Haberi: yükselişte! 11 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanlardan yorumlar geldi!

Geçtiğimiz haftayı düşüş ile kapatan altının gram fiyatı bu hafta başında yükselişe geçti. Yükselişini bugün de devam ettiren altın fiyatı, vatandaşları da meraklandırıyor. Düğün sezonun yeniden başlayacak olması nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzmanların altın düşer mi, artar mı sorularına verdiği cevapları da takip ederek kuyumcuların yolunu tutanlar güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirler. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 11.6.2020 07:28 Son Güncelleme: 11.6.2020 07:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanlardan yorumlar geldi!

Geçtiğimiz hafta düşüş ile başlayan ve aynı seyirde kapatan altının gram fiyatı bu hafta ise yükselişe geçti. Altın kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar da güncel ve anlık rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Öte yandan uzmanların altın düşer mi, artar mı soruları ile ilgili yaptıkları son dakika açıklamaları merakla takip ediliyor. Bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek son durumu bu başlık altından canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

11 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı bugün de yükselişte! Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatındaki son durumu anbean buradan takip edebilirler.

GRAM, ÇEYREK, BİLEZİK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Altın kurundaki hareketlenme vatandaşların da merakını arttırıyor. Yükselişe geçen gram altın 377 TL'den satılıyor.

İşte güncel altın fiyatları;

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanlardan yorumlar geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA