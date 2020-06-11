Türkiye’den memnunuz hiçbir yere gitmiyoruz

1990'ların başında Türkiye'ye pazarına adım atan İngiliz bankacılık devi HSBC Türkiye "Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz" mesajı verdi. Herkesin Türkiye'den kaçtığı 2001'de bile Türkiye'nin geleceğine, potansiyeline güvenip yatırım yapmış bir banka olduklarını hatırlatan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, 67 ülkede faaliyet gösteren HSBC için Türkiye'nin en önemli merkezlerden biri olduğunu kaydetti.Dedikodulara kulak asmadıklarını söyleyen Kervancı, bu konudaki kararlılıklarını şu şekilde anlattı: "Global bir banka olarak bütün dünyadaki müşterimize Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını anlatıyoruz. Bu ortamda pazardan çekilmemiz düşünülemez. Merkezin genel stratejisinde Türkiye çok önemli bir yere sahip. Global müşterilerimiz de Türkiye ile ilgileniyor. " Dört yıl önce yaptıkları stratejik değişiklikler ve kamu otoritelerinin verdiği desteklerle doğru yolu bulduklarını söyleyen Kervancı, "Buradayız, işimize bakıyoruz" dedi.Uluslararası yatırımcılar için Türkiye'nin cazip fırsatlar sunduğunu söyleyen Kervancı, özellikle Asyalı yatırımcıların yakından ilgilendikleri bilgisini verdi. Türkiye'ye bu dönemde bile fon girişi konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını aktaran Kervancı, "Türkiyeli gıda perakende zincirine Körfez'den 50 milyon dolarlık bir murabaha fonu sağladık" diye konuştu. Fırsatların iyi anlatılması gerektiğini belirten Kervancı, "Hazinemiz de borçlanmada zorlanmıyor. Bankacılık sektörünün sendikasyon işlemleri buna çok iyi örnek" dedi. Kervancı, üretim ağırlıklı; gıda ambalaj, tekstil sektörlerine yatırım gelebileceği öngörüsünde bulundu.