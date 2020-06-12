Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram ve çeyrek altın 12 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Haftaya yatay bir seyirle başlayan altının nasıl bir yön çizeceği yatırımcılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Düne göre 0.10'luk bir düşüş yaşayan gram altın sabah saatlerinde 379 lira civarında bulunuyor. Çeyrek altın ise, yaşadığı 0.14'lük düşüşle 616 lira civarında bulunuyor. Bu noktada güncel altın fiyatları ve uzman yorumları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 12 Haziran ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Hâl böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.