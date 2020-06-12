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son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram ve çeyrek altın 12 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında corona virüs kaynaklı son dakika hareketliliği devam ediyor. Haftaya yatay yönlü bir seyirle başlayan altının gram fiyatı şu sıralar 379 lira civarından işlem görüyor. Dün 380 liraya kadar yükseldiği gözlemlenen gram altının bugünkü seyri yatırımcılar tarafından takip edilirken, çeyrek altındaki hareketlilik de sürüyor. Bu noktada uzmanlar, koronavirüs kaynaklı olarak global piyasalarda hareketliliğin süreceğini belirtiyor. İşte, son dakika uzman yorumları eşliğinde 12 Haziran 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bugün...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 07:46 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram ve çeyrek altın 12 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Haftaya yatay bir seyirle başlayan altının nasıl bir yön çizeceği yatırımcılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Düne göre 0.10'luk bir düşüş yaşayan gram altın sabah saatlerinde 379 lira civarında bulunuyor. Çeyrek altın ise, yaşadığı 0.14'lük düşüşle 616 lira civarında bulunuyor. Bu noktada güncel ve uzman yorumları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 12 Haziran ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Hâl böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram ve çeyrek altın 12 Haziran bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 2.425,04

Satış: 2.472,13

ATA ALTIN

Alış: 2.522,10

Satış: 2.543,40

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.513,00

Satış: 2.551,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram ve çeyrek altın 12 Haziran bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.230,80

Satış: 1.241,10

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GRAM ALTIN

Alış: 378,42

Satış: 378,52

ÇEYREK ALTIN

Alış: 615,40

Satış: 621,30

Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram ve çeyrek altın 12 Haziran bugün ne kadar?
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Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram ve çeyrek altın 12 Haziran bugün ne kadar?
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