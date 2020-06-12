Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın

: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  veya olası afet durumuna karşı halktan vakit kaybetmeden binalarına risk tespiti yaptırmalarını istedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.6.2020 12:34 ABONE OL
Bakan Kurum: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem veya olası bir afet durumu için kendinizce alacağınız önlemler sizi korumaz. Evinizde güven içerisinde yaşamak istiyorsanız vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın" dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA