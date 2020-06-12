Bakan Kurum: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem veya olası bir afet durumu için kendinizce alacağınız önlemler sizi korumaz. Evinizde güven içerisinde yaşamak istiyorsanız vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın" dedi.

Deprem veya olası bir afet durumu için kendinizce alacağınız önlemler sizi korumaz. Evinizde güven içerisinde yaşamak istiyorsanız vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın… #TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm pic.twitter.com/2sTvhABKM7 — Murat KURUM (@murat_kurum) June 12, 2020