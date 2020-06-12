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Dev batışa doğru gidiyor! nisanda yüzde 20.4 küçüldü

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ekonomisi tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Salgınla mücadelede başarılı bir grafik izlemeyen Ingiltere'nin ekonomisi nisan ayında yüzde 20.4 gibi devasa bir daralma yaşadı.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 10:04 Son Güncelleme: 12.6.2020 10:06 ABONE OL
Dev ekonomi batışa doğru gidiyor! İngiltere nisanda yüzde 20.4 küçüldü

Bir önceki aya göre yaşanan daralma yıl sonu tahminlerini de teyit eder nitelikte. İngiltere ekonomisine 2020 yılında yüzde 14 gibi büyük bir oranda daralma yaşaması bekleniyor.

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İLK SİNYALLER MARTTA GELDİ

Virüsün nispeten daha düşük etkisi olduğu ilk çeyrekte İngiltere yüzde 2'lik bir daralma yaşamıştı. Ancak mart ayında daralmanın şiddeti artmış ve yüzde 5.2'lik bir küçülme meydana gelmişti. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde zaten kırılgan olan İngiltere ekonomisinin virüs nedeniyle çok yüksek oranda bir düşüşle yılı kapatacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Dev ekonomi batışa doğru gidiyor! İngiltere nisanda yüzde 20.4 küçüldü
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