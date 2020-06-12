Enerjide büyük adım

Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye'ye taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndan (TANAP) getirilen gaz miktarı kademeli olarak artıyor. 30 Haziran itibarıyla Azerbaycan'dan Türkiye'ye TANAP ile taşınan toplam gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.TANAP, 12 Haziran 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle açılmıştı. Projeden ticari gaz akışı ise 30 Haziran 2018'de başlamıştı.Trans Anadolu Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Türkiye Yunanistan sınırına getirilen Azerbaycan Şah Deniz 2 sahası doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) Adriyatik deniz geçişi de tamamlandı.Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak projede önemli eşik aşıldı. Böylece TAP yüzde 95 oranında tamamlanırken, yıl sonunda da boru hattından Avrupa'ya ilk gaz akışının sağlanması planlanıyor.