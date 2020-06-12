Girişimcilik ekosistemi PİLOT Infoday’da buluştu

Türk Telekom, pandemi döneminin girişimciliğe olan etkilerini değerlendirmek üzere girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday'da buluşturdu. 'Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' temasıyla gerçekleşen etkinlikte, pandemi sonrası girişimler için yeni fırsatlar ve yatırımcıların radarındaki yeni girişim ve teknolojiler masaya yatırıldı. Panelde konuşmacılar, Türkiye'de sıradaki Unicorn'un hangi sektörden geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, pandemide girişimciler için hayatta kalma rehberini ortaya koydular.Panelde konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu "Pandemi sonrası 'Yeni normal' ile küresel anlamda oyunun kuralları bir kez daha değişiyor. Bu durum, pek çok yenilikçi beyin ve girişim için de yepyeni fırsatlar demek. Bu fırsatları önceden gören, farkeden ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak" dedi. Artık dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan atik ve çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğinin altını çizen Karakullukçu, "Türkiye bu anlamda büyük potansiyele sahip. Yeni normalin getirdiği riskleri ve fırsatları tespit etmek çok önemli" dedi.Girişim hızlandırma programı PİLOT ile yerli ve milli teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Karakullukçu, "2013 yılından bu yana PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019'da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti" dedi.Karakullukçu ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji olmak üzere stratejik olarak belirlenen çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.