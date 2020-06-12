Hollanda polisinin üniforması Türkiye'den

Bu kapsamda İzmir'de faaliyet gösteren bir firma da yaklaşık 4 yıl önce Hollanda polisine üniforma sağlamak için açılan ve çok sayıda uluslararası firmanın katıldığı ihaleyi kazandı.

"25 MİLYON AVRONUN ÜZERİNDE BİR İHRACAT"

Narkonteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle prestijli bir ürünü firma olarak ürettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hollanda polisine 4 yıldır sorunsuz bir şekilde üretim yaptıklarını aktaran Narbay, "Ürünümüz inovatif bir ürün. Aldığımız ihale 25 milyon avronun üzerinde, 10 yıl boyunca Hollanda polisinin üniformasını biz sağlayacağız. Şu anda üretim hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Sadece yazlık değil kışlık ürünler de gönderdiklerini dile getiren Narbay, üniformaların polislerin çalışma koşullarına dayanıklı, terletmeyen ve defalarca yıkanmaya rağmen rengi atmayan özellikleri olduğunu ifade etti.

''KİLOGRAMI 60 DOLAR''

Toplamda 1 milyon 200 bin ürün göndereceklerini belirten Narbay, şu ana kadar 600 bin üniformanın Hollanda polisi tarafından kullanıldığını ve herhangi bir şikayetin gelmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin kilogram başına ihracat rakamının yaklaşık 1,5 dolar olduğuna işaret eden Narbay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hedefi 2 dolar. Hazır giyim sektörünün ise şu anki kilogram başına ihracat değeri 17 dolar. Bizim ditiğimiz ürünün ise kilogram değeri 60 dolar. Böyle inovatif ürünlerle ihracatımızı daha da artırabiliriz."

"TÜRK İHRACATÇISI ÇABUK TOPARLANIR"

Firma olarak bez maske üretimine de başladıklarını anımsatan Narbay, ilk numunelerin ardından siparişlerin geldiğini söyledi.

Türk ihracatçısının değişime çabuk ayak uydurduğuna dikkati çeken Narbay, "Bizim ihracatçımız her şekilde kendini geliştiriyor. Kriz ortamlarında hızlı hareket edip çözüm üretiyor. Tüm dünyada yaşanan kriz bizi etkilese de çabuk toparlanacağımıza inancımız tam." diye konuştu.