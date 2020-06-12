İOSB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destek

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin (İOSB) açıklamasına göre, kampanyaya 5 milyon liralık katkı sağlayan sanayi bölgesi yönetimi, bu desteğiyle büyük bir dayanışma örneği sergiledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın, salgın nedeniyle ülke olarak geçirilen zor günlerde, büyük bir özveriyle emek harcayan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm üreten ve mücadele verenlere teşekkür etti.

İçinden geçilen bu zorlu süreci dayanışma içinde geride bırakacaklarına inandıklarını vurgulayan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın nedeniyle tüm dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Toplumun her bir ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek, dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek çıkacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan kampanyaya 5 milyon liralık destek veriyoruz. İkitelli OSB büyük bir aile. Bu ailenin her bir üyesi ve sanayicisiyle bu kampanyaya destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Aydın, 38 sanayi sitesi ve 24 bin 500'e yakın işletmesi bulunan İOSB'nin 300 bin istihdam ve yüzde 95 doluluk oranıyla yıllık Türkiye ihracatının yüzde 30'unu karşıladığını bildirdi.