İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı kaç ay sürecek?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, İstihdam Kalkanı Paketi'nin yolda olduğunu belirtti. Bu paket kapsamında, işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor. Bilindiği üzere, yasak normal şartlarda 17 Temmuz'da sona erecekti. Bu tarihten itibaren işverenler, çalışanlarını işten çıkarma hakkına sahip olabileceklerdi. Peki, İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte önümüzdeki günlere Meclis'e sevk edilmesi beklenen işten çıkarma yasağına ilişkin detaylar…
Normal şartlarda Temmuz ayında sona erecek uygulamanın şimdilerde ise üç ay daha uzatılıp uzatılmayacağı konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi beklenen torba teklifte işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği gibi uygulanmaya devam eden düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020'de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı.
Yasak, 17 Temmuz'da sona ermiş olacak. Ancak yasada yer alan bir diğer maddeye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Bilgi veren yetkililer de, yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bu hafta görüştüğü sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi.