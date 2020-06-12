İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı kaç ay sürecek?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, İstihdam Kalkanı Paketi'nin yolda olduğunu belirtti. Bu paket kapsamında, işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor. Bilindiği üzere, yasak normal şartlarda 17 Temmuz'da sona erecekti. Bu tarihten itibaren işverenler, çalışanlarını işten çıkarma hakkına sahip olabileceklerdi. Peki, İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte önümüzdeki günlere Meclis'e sevk edilmesi beklenen işten çıkarma yasağına ilişkin detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, KAÇ AY SÜRECEK?

Normal şartlarda Temmuz ayında sona erecek uygulamanın şimdilerde ise üç ay daha uzatılıp uzatılmayacağı konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi beklenen torba teklifte işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği gibi uygulanmaya devam eden düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...