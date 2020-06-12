Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! 14 Haziran'da açılıyor

Dünyanın en önemli havalimanları arasında ilk sıralarda yer almayı başaran İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pistinin hizmete alınması için geri sayım başladı.

"14 HAZİRAN'DA AÇILIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Pistin 14 Haziran'da açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi yarıya düşecek. Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle açıldığı ilk yılda küresel bir "hub" haline geldiğini söyledi.