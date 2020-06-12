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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...

haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...

haberi: Emeklinin temmuz zammını öğrenmesine çok kısa bir süre kaldı. Emeklinin zam hesabı yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı baz alınarak yapılıyor. Öte yandan aile yardımlarının emeklilik sürecinde de devam etmesi gündemde. Eğer söz konusu talepler hayata geçerse, emekller 405 lira ek gelir sahibi olacak. İşte maaş ve ek ödemelerle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 09:55 Son Güncelleme: 12.6.2020 10:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...

maaşlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.

Son dakika haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...

Talepler hayata geçerse; çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de sürecek. Memurlara eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için 36,52 lira olarak uygulanan aile yardımından, emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan , aylık 405 lira alacak.

Son dakika haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...

GÖZLER KPDK'DA

Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Burada karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor. Emekliler, aile yardımı talebinin ilk KPDK toplantısının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. TÜED de "Aile yardımının emeklilikte de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.

Son dakika haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...

HER AY EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ

Memurların aile yardımı Temmuz'da maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Tutarlar en az yüzde 4 yükselecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ün üstünde çıkarsa, aşan kısım kadar fark da eklenecek.

Son dakika haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...
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Son dakika haberi: Emekliye 405 tl! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir...
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