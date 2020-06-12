Son Dakika Haberi: Halkbank İhtiyaç Kredisi sorgulama: Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır?

Halkbank tarafından sunulan 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ekonomik anlamda zorluklar çeken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Söz konusu kredi desteğine başvurmak isteyen ya da başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, başvuru ve sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediliyor. Peki, 'Halkbank 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden yapılır? İşte, 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru takip ve sorgulama ekranı!
Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen yurttaşlar, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuru formu, şartları ve kredi başvuru sorgulama ekranı hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
(İlgili metinler Halkbank resmi internet sitesinden alınmıştır)
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.
Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.
NASIL FAYDALANABİLİRİM?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.
Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.
Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Başvurularınızı;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.