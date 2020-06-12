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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

haberi: Tatil, taşıt ve oranı: , Ziraat ve Vakıfbank Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

haberi… Türkiye’de normalleşme sürecine girilmesinin ilk günlerinde üç kamu bankası kredi oranı indirimi yaptı. , Vakıfbank, üzerinden kredilere başvuru kolayca yapılabiliyor. İhtiyaç kredisinden tatil, taşıt ve indirimine varana kadar birçok imkan sunan destek paketine başvurular yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kredi destek paketi ile birlikte bankaların kredi faiz oranları ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Sizler için derlediğimiz haberimizde, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ile ödeme planı tablosu hakkında bilgiler bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 07:31 Son Güncelleme: 12.6.2020 07:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

haberi: , ve Vakıfbank'ın tatil, konut ve başvuruları yoğun ilgi görüyor. Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ekonomik alanda alınan destek paketinde üç kamu bankası olan Vakıfbank, ve Ziraat Bankası kredi oranları ve ödeme planı ile ilgili sağladığı kolaylıkları paylaştı. Hal böyle olunca, hem konut hem de taşıt kredisi başvuru işlemleriyle birlikte örnek ödeme tablosuna ve faiz oranlarına erişilmiş oldu. Buna göre; tatil, taşıt ve faiz oranı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılır? Güncel kredi faiz oranları ve konut kredisi ödeme planı yer almaktadır.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Temel ihityaç ve destek kredileri için aramalar devam ederken kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber gelmişti. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisi için 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar 0,64 faiz imkanı tanıyacak olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm bu detayları kamuoyu ile paylaştı.

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİNDE REKOR FAİZ İNDİRİMİ

Sıfır ve ikinci el konutlar için kredi faiz oranları düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.

İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;

Son dakika haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.45

İhtiyaç kredisi: 1.45

: 1.07

Konut kredisi: 0.92

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Son dakika haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

TAŞIT KREDİ PAKETİ DETAYLARI

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 oranı ile imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Son dakika | Taşıt ve konut kredisi faiz oranları: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi başvuru şartları

Son dakika | Taşıt ve konut kredisi faiz oranları: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi başvuru şartları

Son dakika | Taşıt ve konut kredisi faiz oranları: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi başvuru şartları

Son dakika | Taşıt ve konut kredisi faiz oranları: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi başvuru şartları

Son dakika haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
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Son dakika haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
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