Son dakika haberi: Tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın tatil, konut ve taşıt kredisi başvuruları yoğun ilgi görüyor. Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ekonomik alanda alınan destek paketinde üç kamu bankası olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları ve ödeme planı ile ilgili sağladığı kolaylıkları paylaştı. Hal böyle olunca, hem konut hem de taşıt kredisi başvuru işlemleriyle birlikte örnek ödeme tablosuna ve faiz oranlarına erişilmiş oldu. Buna göre; tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılır? Güncel kredi faiz oranları ve konut kredisi ödeme planı yer almaktadır.
Temel ihityaç ve destek kredileri için aramalar devam ederken kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber gelmişti. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisi için 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar 0,64 faiz imkanı tanıyacak olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm bu detayları kamuoyu ile paylaştı.
Sıfır ve ikinci el konutlar için kredi faiz oranları düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.
İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;
Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
İhtiyaç kredisi: 1.07
Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
Direkt kredi: 1.45
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.92
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.