Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın son gününde yükselişte!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını endişesi ile borsalardaki düşüş altın fiyatları grafiğine olumlu yansıdı. Haftanın son işlem günü olan cuma gününde altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?
Hâl böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
TAM ALTIN
Alış: 2.425,04
Satış: 2.472,13
ATA ALTIN
Alış: 2.522,10
Satış: 2.543,40
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.513,00
Satış: 2.551,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.230,80
Satış: 1.241,10
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GRAM ALTIN
Alış: 378,42
Satış: 378,52
ÇEYREK ALTIN
Alış: 615,40
Satış: 621,30