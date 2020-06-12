Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın son gününde yükselişte!

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Son Dakika | bugün ne kadar? Gram ve fiyatları haftanın son gününde yükselişte!

dünya genelinde hakim olan koronavirüs endişesi nedeniyle haftanın son işlem gününde yükselişle başladı. Pandeminin ilk günlerinde itibaren güvenli liman alımlarıyla yükselişe geçen altın, hareketliliğini sürdürüyor. Yatırım veya hediye amacıyla altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, Gram ve fiyatları ve altın ile ilgili canlı grafikler...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 12:28 Son Güncelleme: 12.6.2020 12:33 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın son gününde yükselişte!

ile ilgili son dakika haberleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını endişesi ile borsalardaki düşüş altın fiyatları grafiğine olumlu yansıdı. Haftanın son işlem günü olan cuma gününde altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Hâl böyle olunca da, 'gram ve fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Son Dakika Haberler | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın son gününde yükselişte!

TAM ALTIN

Alış: 2.425,04

Satış: 2.472,13

ATA ALTIN

Alış: 2.522,10

Satış: 2.543,40

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.513,00

Satış: 2.551,00

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Son Dakika Haberler | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın son gününde yükselişte!

YARIM ALTIN

Alış: 1.230,80

Satış: 1.241,10

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

Alış: 378,42

Satış: 378,52

ÇEYREK ALTIN

Alış: 615,40

Satış: 621,30

Son Dakika Haberler | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın son gününde yükselişte!
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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın son gününde yükselişte!
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