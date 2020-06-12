Ticaret virüs öncesini de aşacak

Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Çin, ocak ayından bu yana verdiği mücadele ile ekonomik olarak da salgından ilk çıkan ülke oldu. Geçen bu süreç içerisinde vaka sayısı sıfıra inen ülkede ekonomi de büyük darbeler aldı. Ancak toparlanmanın ilk sinyalleri nisan ayı itibarıyla kendini göstermeye başladı. Türkiye ile ilişkileri son yıllarda hızla gelişen Çin, ekonomideki normalleşmenin göstergeleri için dünya adına da bir laboratuvar görevi de görüyor.İlk çeyrekte Kovid-19'un etkisi o kadar sert oldu ki dünyanın büyüme motoru Çin'i de durdurdu. Ülke 30 yıldır ilk kez küçülme açıkladı. Yüzde 6.8 küçülen Çin ekonomisinde en sert etki şubat ayında yaşandı. Ticarette toparlanma sinyalleri görülse de mart ayında düşüş hızı azalırken ilk çeyrek dış ticaret faturası da ortaya çıktı. Ülkenin ticareti yüzde 6.4 küçüldü. 1992'den bu yana ilk kez çeyreklik bazda küçülme açıklayan Çin'deki belirsizlik ekonominin yıl sonu için hedef açıklayamamasına kadar götürdü işi. Ancak nisan ayından itibaren başlayan toparlanma kendini birçok alanda da hissettiriyor. Salgın sonrası ekonomi tekrar açılınca Çin'in petrol talebi, pandemi öncesine döndü. Petrol talebi salgının ortaya çıktığı dönem öncesinin yüzde 90'ından fazlasına ulaştı.Ayrıca Kovid-19 nedeniyle aylardır ekonomik aktivitenin durduğu Çin'de sanayi üretimi yılbaşından bu yana ilk kez artıya geçti. Yüzde 3.9'luk artış yaşanan sanayi üretimi gelecek için de umut verdi. Perakende tarafında da olumlu gelişmeler başladı. Çin'de, duran otomobil satışları yerini satış patlamasına bıraktı. Toplu taşımadan korkanlar araç talebini yukarı çekerken en çok elektrikli araçlar tercih ediliyor. Ayrıca lüks markalar ile tekstil ve hazır giyimde de artışlar gözlendi.Pandemi sürecinde iyi performans gösteren iki ülke olarak Çin ve Türkiye'nin bu yeni normalde işbirliğinin artmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Asya-Pasifik İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Çin ile Türkiye arasındaki ticaretin artacağını söyledi. Kuşak Yol trenlerinin ticareti artırması bekleniyor. İki ülke arasında korona günlerinde de ticaret durmadı. Türkiye'den gıda ihracatının artması bekleniyor. 2018 yılında 23 milyar doları geçen iki ülke arasındaki ticaret geçen yıl ise 21 milyar dolardı. Ayrıca Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller de kalktı. 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından olan Çin pazarına 54 Türk firmasının girmesine izin verildi.ÇİN'İN Xi'an kentinden İzmit'e her başlattığı Kuşak Yol trenlerinin ticareti artırması bekleniyor. Trenler her perşembe Xi'an'dan kalkacak, 13-16 günde de İzmit'te olacak. Kovid-19'a rağmen Çin ile Türkiye arasında ticaretteki aksaklıklar kısa sürdü. Çin'in Kuşak Yol trenleri, haftalardır Türkiye'ye otomotiv parçaları ve elektronik ürünleri gibi malzemeleri taşıyor. Bu yıl Türkiye'den ihracat trenleri de Çin'e hareket etmeye başlayacak. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri arasında mermer ve traverten, krom, bakır, kurşun, demir, çinko, tabii borat cevherleri, bor oksitleri ve borik asitler var. İthal ettiğimiz ürünler arasında otomatik bilgi işlem makinaları ve üniteleri, hücresel ve diğer kablosuz ağlar için telefonlar, oyuncaklar, ses-görüntü araçları ve gemiler başta geliyor.GELIŞMEKTE olan ülkeler arasında önemli bir konuma sahip olan Çin ve Türkiye, hem finansal hem teknik hem piyasa anlamında birbirini tamamlayabilen iki ülke. Türkiye'deki Çin yatırımları 2019'da 2.6 milyar doları aştı. Türkiye'nin Kuşak Yol projesinin ortağı olması ve lojistik avantajları Çinlilerin ilgisini çekiyor. Çinlilerin yatırım yapma olasılığı yüksek alanlar ise altyapı, sanayi ve teknoloji olarak sıralanıyor. Yeni dönemde Kuşak Yol projesinin de devreye girmesiyle Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.