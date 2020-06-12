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Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu öğrenme: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs salgını sürecinde Kamu Bankaları tarafınca müşterilerine sunulan birçok kredi paketi bulunuyordu. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan bu paketlerden kredi başvuruları binlerce kişi tarafından gerçekleştirilmeye devam ederken öte yandan başvuru sürecinin tamamlayan vatandaşlar kredi başvuru sonucu sorgulama için detayları merak ediyor. Buna göre; 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları nelerdir? İşte Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 12.6.2020 15:17 ABONE OL
Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu öğrenme: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Ziraat Bankası destek kredisi koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan oluşan negatif etkinin azalabilmesi amacından vatandaşlara sunulan kredi paketleri arasında yer alıyor. Söz konusu kredi desteğine başvurmak isteyen ya da başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce kişi şimdilerde kredi başvuru sonucu öğrenmeye çalışıyor. Buna göre; Ziraat Bankası ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu sorgulama ve diğer tüm detaylar…

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ VE DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA!

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, düşük faiz oranları ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebiliriniz.

Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu öğrenme: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video

Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu öğrenme: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu öğrenme: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
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Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu öğrenme: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
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