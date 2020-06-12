Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu öğrenme: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Ziraat Bankası destek kredisi koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan oluşan negatif etkinin azalabilmesi amacından vatandaşlara sunulan kredi paketleri arasında yer alıyor. Söz konusu kredi desteğine başvurmak isteyen ya da başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce kişi şimdilerde kredi başvuru sonucu öğrenmeye çalışıyor. Buna göre; Ziraat Bankası ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu sorgulama ve diğer tüm detaylar…

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ VE DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA!

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, düşük faiz oranları ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebiliriniz.