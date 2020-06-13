E Okul VBS öğrenci girişi: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile dönem sonu ortalaması ve karne sorgulama ekranı!

E-Okul veli bilgilendirme Sistemi ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerin sınav notları ve karne notlarını görüntüleyebildiği önemli bir platform. MEB, ikinci dönemde karneler ve takdir teşekkür belgeleri ile ilgili önemli bir tedbir düzenlemesi yaptı. Buna göre, öğrencilerin başarı durumu dijital olarak yalnızca okul ortamında öğrenilebilecek. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim nedeniyle e-Okul veli bilgilendirme Sistemi giriş ekranı öğrenciler ve veliler tarafından yoğun olarak araştırılıyordu ve karne sistemi değişikliği nedeniyle gözler yine bu platforma çevrildi. İşte e-Okul veli bilgilendirme Sistemi giriş ekranı.
E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ!
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık bilgisi, sınav notları, ders programı, nakil durumu ve hak ettikleri belgelerin kısacası eğitim hayatlarındaki tüm işlemleri gerçekleştirdiği e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kısaca VBS giriş ile öğrenci, öğretmen ve veliler kolayca öğrencilerin durumu hakkında bilgi sahibi oluyor.
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.
E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ