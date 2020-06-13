Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Salgın sürecinde vatandaşlara sunulan kredi paketlerinden Halkbank ihtiyaç kredisi başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu kredi desteğine başvurmak isteyen ya da başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, başvuru ve sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirirken öte yandan bu kampanyaya dair detayları merak ediyor. Peki, Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç ve destek kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı…

HALKBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunuluyor. Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan binlerce vatandaş kredi başvuru sonucu sorgulama işlemleri için arayışa başladı…