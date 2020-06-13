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Kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Corona virüs salgınının ekonomi üzerinde neden olduğu olumsuzluklara karşı kamu bankalarınca birçok kredi paketi sunulmuştu. Bunlardan biri olan ve Destek kredisi yoğun ilgiyle karşılanan paketlerin başında geliyor. 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredi imkanı salgın sürecinde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara çare oluyor. Peki, Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır? İşte Halkbank İhtiyaç Kredisi sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 13.6.2020 12:51 ABONE OL
Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Salgın sürecinde vatandaşlara sunulan kredi paketlerinden Halkbank ihtiyaç kredisi başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu kredi desteğine başvurmak isteyen ya da başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, başvuru ve sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirirken öte yandan bu kampanyaya dair detayları merak ediyor. Peki, ve destek kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı…

HALKBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunuluyor. Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan binlerce vatandaş kredi başvuru sonucu sorgulama işlemleri için arayışa başladı…

Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

(İlgili metinler Halkbank resmi internet sitesinden alınmıştır)

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

[Son Dakika Haberi: Halkbank İhtiyaç Kredisi sorgulama: Kredisi nasıl ve nereden alınır?]

Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.

NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.

Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvurularınızı;

İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
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Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden alınır? Halkbank kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
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