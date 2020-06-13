Ilısu’dan ekonomiye günde 7 milyon TL katkı

Türkiye'ye stratejik anlamda büyük güç katacağı belirtilen ve geçen ay elektrik üretimine başlayan 70 yıllık hayal Veysel Eroğlu Barajı (Ilısu) ülke ekonomisine yıllık 2.8 milyar liralık katkı sağlayacak. Cengiz Holding'in açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projeleri arasında yer alan, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerini kapsayan Veysel Eroğlu Barajı, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. 1950'de hayal edilen, 1982'de projesi çizilen, resmi işe başlama tarihi 2008 olan barajın hikâyesini, projenin konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat A.Ş. Su Yapıları Direktörü İbrahim Yavrucu anlattı.Yavrucu, "Sürecin içinde olan bir kişi olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bu proje, sıradan bir baraj inşaatı değildir. İşçisinden mühendisine, konsorsiyum ortaklarından devletin en tepesindeki isme kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir başarı hikâyesidir" ifadesini kullandı. Projenin mühendislik anlamında da ilklere sahip olduğunu aktaran Yavrucu, "Baraj, önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajı bakımında 244 bin 391 metrekarelik beton yüzey alanıyla kendi kategorisinde dünyanın en büyüğü. Altı tribünden ilki 19 Mayıs'ta enerji üretmeye başladı. Ekim gibi 6 tribün de devreye girmiş olacak ve günlük 7 milyon liranın üzerinde ekonomiye katkı sağlayacak. Yıllık 2,8 milyar TL gibi bir üretim değeri olacak" diye konuştu. Yavrucu, proje alanında kültürel varlıkların araştırılması ve gerekli yerlerde kazı yapılması için yaklaşık 200 arkeologun çalıştığını kaydetti.İBRAHIM Yavrucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderlik yaparak projeye sahip çıktığını, Halk Bankası'nın, iptal olan kredilerin yerine yeni kredi sağladığını, barajda geçen yıl su tutulmaya başlandığını anlattı.