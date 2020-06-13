Kalyon Gayrimenkul’den konut seferberliğine tam destek

Kamu bankalarının kredi faizini düşürmesiyle başlayan, Emlak Konut GYO ile devam eden konutta seferberlik hareketine Kalyon Gayrimenkul de katıldı. Nevbahar Üsküdar projesinin lansmanını yaklaşık 8 ay önce gerçekleştiren şirket, faiz oranını 120 ayda yüzde 0.56'ya kadar indirerek, bahçeli ve teraslı evlerini de satışa çıkardı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Türkiye'de konutta hiçbir zaman talep sorunu yaşanmadı. Sadece bir talep ertelemesi dönemi yaşadık. Şu an da ekonomi tabiriyle 'ertelenmiş taleplerin' devreye girdiği bir süreçteyiz. Özellikle kamu bankalarının destek paketleri ve Emlak Konut GYO'nun son kampanyası, sektöre müthiş bir ivme getirdi" dedi.Mehmet Kalyoncu, "Bugün piyasaya baktığımızda, tüketiciye en düşük vade oranını sunan markalı konut üreticileri arasında Kalyon Gayrimenkul olarak biz varız" dedi. Kalyoncu, kampanyayla ilgili detayları şöyle anlattı: "120 ayda vade oranımızı, 1 milyon TL'ye kadar olan tutar için yüzde 0.56'ya çektik. 1 milyon TL'nin üzerinde ise yine sektör ortalamasının 30 baz puan altında, yüzde 0.66'lık bir vade oranı sunuyoruz. Dileyen müşterilerimiz de 750 bin TL'ye kadar yüzde 0.64, 12 ay ödemesiz vade farkını kullanabiliyor." Üsküdar projelerinde konutları Aralık 2020'de teslim edeceklerini belirten Kalyoncu, "Bu cazip kampanyalarla evini alanlar, dilerlerse satın aldıkları konutun taksiti daha başlamadan evlerinde oturabilecek" dedi. Kalyoncu, Üsküdar projesinde yer alan Nevçarşı'nın da eylül başında en az yüzde 70 dolulukla açmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kalyoncu 2021 itibarıyla 300 milyon euroluk yatırım süreci başlatacaklarını söyledi."KAMPANYALARLA birlikte piyasada konuşulan önemli bir konu da fiyatlarda yaşanan zam durumu" diyen Kalyoncu şunları söyledi: "Tabi ki inşaat maliyetlerinde son yıllarda yaşanan artış konut geliştiricileri tarafından satış fiyatlarına yansıtılamadı. Fakat planlanan bir fiyat artışı politikası dışında 'fırsattan istifade' diye düşünülerek yapılan makul olmayan zamlar kabul edilemez. Konut kredi paketleri açıklandıktan sonra satış ofisimizde ciddi bir hareketlilik oluştu. İlk gelenler biraz çekinerek 'Zam yaptınız mı' diye sorarak geldi. Bu süreçte faizler düştü, kredi paketleri açıklandı diye asla zam yapma fırsatçılığı yapmadık. Bunu yapan firmalar da itibar kaybeder."KORONAVIRÜS salgınının tüm dünyada ciddi makas değişikliklerine yol açtığını hatırlatan Mehmet Kalyoncu, "Türkiye, pandemiyle mücadelenin en başarılı örneklerinden birini sergiledi. Özellikle Türkiye'nin sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu; sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. En az sağlık politikaları kadar önemli olan bir başka konu da ekonomide sürekliliğinin sağlanmasıydı. Sürecin ilk gününden itibaren Türkiye, bütün sektörlerin analizini yaparak, hızlı ve etkin çözümlerle bu salgının olumsuz etkilerini sınırlandırmak için canla başla mücadele etti. Bu konuda ekonomi yönetimimiz çok ciddi bir başarıya imza attı" dedi.