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Kamu bankalarında bayrak değişimi

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.6.2020 ABONE OL
Kamu bankalarında bayrak değişimi
ZİRAAT Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta bayrak değişimi yaşandı. Üç kamu bankasının genel kurulları dün akşam saatlerinde yapıldı. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda 2012'den beri Başkan Vekili olarak görev yapan Yusuf Dağcan'ın yerine, eski Başbakan Yardımcısı ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın getirildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı eski Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu'na girdi. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun ise Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliği sona erdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin de Halkbank Yönetim Kurulu'na girdi. Vakıfbank eski Genel Müdürü, geçen yıl Halkbank Yönetim Kurulu'na giren Mehmet Emin Özcan'ın yerine de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin getirildi.
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Kamu bankalarında bayrak değişimi
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