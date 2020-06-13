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Son Dakika | kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç başvuru sonucu sorgulama

6 ay geri ödemesiz 10.000 tl temel ihtiyaç başvuru işlemleri devam ediyor. Özellikle koronavirüs salgınının erken dönemlerinde, tedbirlerin ekonomi alanındaki olumsuz etkilerini en az düzeye indirmek için üç kamu bankası tarafından kritik kredi paketleri kamuoyuna duyurulmuştu. Bu paketlerden bir tanesi de Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç destek kredisiydi. Peki, kredi başvuru şartları neler ve başvuru nasıl yapılır? İşte, Ziraat bireysel ihtiyaç kredisi başvurularına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 13.6.2020 08:00 Son Güncelleme: 13.6.2020 08:04 ABONE OL
Son Dakika | Ziraat Bankası kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Üç kamu bankası olan , Halkbank ve Vakıfbank tarafından koronavirüsü salgınının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmek için çok önemli kredi paketleri uygulamaya sokuldu. Bunlardan bir tanesi de Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç oldu. Salgın ve karantina boyunca on binlerce vatandaş Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusunda bulundu. Normalleşme sürecinde de, 6ay geri ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve başvuru sorgulama işlemi araştırılıyor. Peki, Ziraat temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru sonucu nasıl sorgulanır?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ VE DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA!

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, düşük faiz oranları ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

Son Dakika | Ziraat Bankası kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video

Son Dakika | Ziraat Bankası kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Son Dakika | Ziraat Bankası kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama
Son Dakika | Ziraat Bankası kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama
Son Dakika | Ziraat Bankası kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama
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Son Dakika | Ziraat Bankası kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama
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