Son Dakika | Ziraat Bankası kredi başvurusu: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama

Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından koronavirüsü salgınının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmek için çok önemli kredi paketleri uygulamaya sokuldu. Bunlardan bir tanesi de Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi oldu. Salgın ve karantina boyunca on binlerce vatandaş Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusunda bulundu. Normalleşme sürecinde de, 6ay geri ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve başvuru sorgulama işlemi araştırılıyor. Peki, Ziraat temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru sonucu nasıl sorgulanır?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ VE DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA!

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, düşük faiz oranları ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.