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'nin - uçak seferleri yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, - hava yolu seferlerine verilen ara sona erdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.6.2020 15:19 ABONE OL
THY'nin İstanbul-Siirt uçak seferleri yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İstanbul-Siirt hava yolu seferlerine verilen ara sona erdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kısa bir süre ara verilen İstanbul-Siirt karşılıklı uçak seferleri, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK-2656 sayılı uçağın Siirt Havaalanı'na inmesiyle yeniden başladı.

İstanbul'a giden yolcuların maske kullanmaları sağlandı, ateş ölçümleri yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul ile Siirt arasında karşılıklı seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağı, Kovid-19 için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

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THY'nin İstanbul-Siirt uçak seferleri yeniden başladı
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